Bisinger Friedhof: „Habe mich zweimal bei Gemeinde beschwert“

1 Ein Leser beschwert sich über zu hoch wachsendes Gras auf dem Friedhof Bisingen. Foto: SB

Die Gemeinde lässt das Gras auf dem Friedhof zu hoch wachsen. Darüber beschwert sich unser Leser Hubert Schoy.









Link kopiert



Das eingeschränkte Nutzungsrecht für das Rasendoppeltiefgrab habe ich von der Gemeinde Bisingen am 23. November 2018 erworben. Alles war noch bis ins Jahr 2023 mit der Friedhofspflege zufriedenstellend, vorbildlich und in Ordnung: Nun wurde die Friedhofspflege mit dem Rasenmähen im Jahr 2024 an eine andere Fachfirma übergeben. Schon im Frühjahr habe ich von drei Personen erfahren, dass sie sich zu den anstehenden Mäharbeiten beschwert haben. Ich persönlich habe mich zweimal bei der Gemeinde mündlich beschwert.