Susanne Rager, seit einem Jahr die Vorsitzende der Zollern Voices, eröffnete im Musiksaal der Realschule Bisingen die diesjährige Jahreshauptversammlung. Sie dankte neben dem Chorleiter Volker Bals und Organist Lukas Holocher allen treuen Sängerinnen für deren Zusammenhalt sowie dem Orga-Team für die stete Unterstützung.

Rückblick

Lesen Sie auch

Schriftführerin Maria Meißner berichtete, dass sich der neu eingeführte Stammtisch an jedem ersten Freitag im Monat etabliert habe. Vom Dorfgeschehen bis zur Weltpolitik gebe es immer genügend Gesprächsstoff. Der nächste Termin sei am 4. April.

Bei Weltgebetstag, Jubiläum von Bürgern helfen Bürgern, Gottesdienst zur Erstkommunion, Chorwochenende im Kloster Heiligkreuztal und am ökumenischen Adventsbeginn habe der Chor aktiv mitgewirkt. Höhepunkte waren das Herbstkonzert mit dem Sängerbund Rangendingen in der Hohenzollernhalle und die Sternstunden im Advent (Konzert in der Christuskirche). Eine Einladung von Pfarrer Ulrich Günther für 2025 liege bereits vor.

Weniger Sängerinnen

Der Frauenchor sei an aktiven Mitgliedern geschrumpft und die verbliebenen Sängerinnen kämpfen am Limit, so Dirigent Volker Bals.

Trotzdem konnten die vorgesehenen Auftritte gut gelöst werden. Es sei auch bei anderen Chören längstens bemerkbar, dass „Singen“ nicht mehr allzu in sei. Nach wie vor seien weitere Sängerinnen willkommen.

Ausblick

Anstatt dem jährlichen Probenwochenende im Kloster Heiligkreuztal solle in 2025 ein Probesamstag mit anschließender Einkehr und Geselligkeit stattfinden. Geplant sind außerdem das Konzert am 11. Oktober und die Sternstunden im Advent am 14. Dezember.