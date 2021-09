1 Alexander Schulze (links) und Karsten Gaedke stellen in der Vox-Sendung "Höhle der Löwen" ihre Erfindung vor. Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer

Die beiden Gründer Karsten Gaedke (47) und Alexander Schulze (39) aus Bisingen treten in der Gründer-Show "Höhle der Löwen" auf. Sie präsentieren den Investoren einen Aufsatz für die Dusche, mit dem man bis zu 50 Prozent Wasser einsparen können soll.















Bisingen - Alexander Schulze liebt es, unter der Dusche zu entspannen, doch der Verbrauch von 120 Litern in zehn Minuten schockierte den 39-Jährigen: "Das sind 43.000 Liter Wasser pro Jahr nur allein für mich. So verschwenderisch wollte ich nicht sein, aber auf meine ausgedehnten Duschen wollte ich auch nicht verzichten." Und so kam Karsten Gaedke ins Spiel, der seit zehn Jahren im Sanitärhandel tätig ist. "Es gibt zwar bereits Wassersparer für die Dusche, doch die reduzieren lediglich die Durchflussmenge und damit leider auch den Wasserdruck. Es tröpfelt dann eher aus der Dusche und das gefällt keinem", so der 47-Jährige.

Mit Puregreen soll sich das ändern. Der Wassersparer wird zwischen Armatur und Duschschlauch angebracht. Durch den entstehenden Unterdruck wird durch eine kleine Öffnung an der Seite Luft angesaugt, mit dem Wasser verwirbelt und das Wasservolumen durch die Luft vergrößert. Mit der Erfindung soll nicht nur rund 50 Prozent weniger Wasser verbraucht werden, sondern die Nutzer sparen damit auch eine Menge Geld. Eine vierköpfige Familie spart rund 250 Euro im Jahr, ein Businesshotel mit 100 Betten rund 9000 Euro, rechnen die Gründer vor.

Ob die Rechnung der Gründer aufgeht und sie einen Investor finden, erfahren Zuschauer am kommenden Montagabend, 4. Oktober, wenn die Sendung von 20.15 Uhr an auf dem Sender Vox ausgestrahlt wird.

Beim Format Höhle der Löwen stellen Erfinder ihre Produkte vor, um dafür prominente Investoren zu gewinnen. Die Investoren sind Nico Rosberg, Judith Williams, Ralf Dümmel, Dagmar Wöhrl, Carsten Maschmeyer, Georg Kofler und Nils Glagau.