Bisinger bei Gründershow: Erfindung überzeugt die „Löwen“ nicht

8 Josef Bogenschütz (links) und Andreas Tscheinig präsentierten ihre Erfindung in der „Höhle der Löwen“. Foto: RTL / Bernd-Michael Maurer/Rollerback

Mit ihrer ergonomischen Fahrrad-Rückenunterstützung waren Josef Bogenschütz aus Bisingen-Zimmern und Andreas Tscheinig am Montagabend in der Fernsehshow „Die Höhle der Löwen“ zu sehen. In das Produkt investieren wollte aber keiner der „Löwen“.









Link kopiert



Bei ihrem Fernsehauftritt in der „Höhle der Löwen“ am Montagabend erhielt ihre Erfindung „Rollerback“ zwar große Bewunderung, einen Deal konnten Josef Bogenschütz aus Bisingen-Zimmern und Andreas Tscheinig aber nicht mit nach Hause nehmen. Für ihre ergonomische Fahrrad-Rückenunterstützung hatten sich die beiden Gründer ein Investment von 150 000 Euro gewünscht, im Gegenzug boten sie den fünf „Löwen“ 20 Prozent Firmenanteile an. Darum gingen sie in der Gründershow leer aus: