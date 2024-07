Bisinger Bahnhofstraße: Das soll die 7,4 Millionen Euro teure Kita Reute laut den Plänen alles bieten

1 So soll nach den aktuellen Plänen die Nordseite der neuen Bisinger Kindertagesstätte aussehen. Foto: Architekturbüro Beuter

Der Bisinger Gemeinderat hat sich am Dienstagabend mit den aktuellen Plänen für einen großen Kindergarten-Neubau in der Bahnhofstraße befasst. Der Entwurf wurde auch von den örtlichen Kita-Betreuerinnen und Eltern mitgestaltet.









Link kopiert



Im Sitzungssaal im Feuerwehrhaus war eine gewisse Abschiedsstimmung zu spüren: Es war schließlich die letzte Sitzung, die der amtierende Gemeinderat im Feuerwehrhaus abgehalten hat, bevor sich das Gremium am 10. September neu konstituiert. Dennoch gab es für die Räte noch einmal ein schwergewichtiges Thema zu behandeln – sowohl was die Größe als auch die Kosten angeht: Der Neubau einer mehrgruppigen Kindertagesstätte an der Bahnhofstraße.