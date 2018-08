Bisingen Zur Hitzewelle "leichte Literatur"

Die Nutzung der Gemeindebücherei ist übrigens völlig kostenfrei. Neue Bücher kauft Dambrowski selbst in kleinen, unabhängigen Buchhandlungen in der Region, Ketten mit vielen Filialen kommen für ihn nicht infrage. "Und Bücher im Internet zu kaufen, das geht gar nicht. Damit trägt man zum Kernstadtsterben bei." Warum die Bücher nicht im Großhandel eingekauft werden? Da habe man nicht die freie Wahl, sondern bekommen eine Vorauswahl – eine sogenannte "standing order". Mit den Kindergärten und der Grundschule der Gemeinde arbeitet die Bücherei ebenfalls zusammen. Vier "Medienkoffer" gibt es derzeit an der Grundschule und es werden bei Bedarf zusätzliche Themenkisten von der Bücherei zusammengestellt. "Wir wollen die Kinder an Bücher und an das Lesen binden."