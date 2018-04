Kampfsport Wrestling-Star Jazzy Gabert trifft auf Micaela Schäfer

Nach einer Operation an der Wirbelsäule ist Wrestling-Star Jazzy Gabert, auch bekannt unter dem Showname "Alpha Female", wieder zurück in ihrer Wohngemeinschaft in Steinhofen. Im Kampfsportstudio Planet Eater von Peter Sobotta arbeitet sie daran, wieder in Topform zu kommen.

Obwohl sie es in der Genesungszeit noch ein bisschen langsam angehen ließ, steht Gabert bald wieder im Ring. Am Samstag, 12. Mai, tritt die Profiwrestlerin bei der "Spring Xplosion" in Schwabach bei Nürnberg an. Dort trifft sie auf die aus verschiedenen TV-Realityshows bekannte Micaela Schäfer, die bisher vor allem durch freizügige Auftritte – unter anderem im RTL-Dschungelcamp – von sich reden macht.

Kampf ist eine Show