Bisingen Wrestlerin sucht in TV-Show Mann fürs Leben

"Alpha Female", so Gaberts Kaumpfname, ist stolz, dass sie dazu gehört. Tausende jubeln ihr zu, während sie beim Kampf am liebsten den "Bösewicht" – den Heel – gibt. Der Erfolg sollte ihr nicht von Anfang an vergönnt sein: "Meine Adoptiveltern wollten immer ein Mädchen haben." Sie hätten Gabert lieber im Ballett, mit blonden, langen Haaren gesehen. Stiefbrüder in Berlin haben sie schikaniert, Spielzeug, das ihr Freude gemacht hat, weggenommen.

Doch als ihre Stiefeltern umgezogen sind, entdeckte die Elfjährige ein Buch über den Wrestling-Sport. Es hat golden geglänzt und die Bilder mit den schrill bunt angezogenen Menschen haben sie fasziniert. Schon damals. "Daran erinnere ich mich noch heute", erzählt sie während des Vor-Ort-Termins in Bisingen gerührt. Ein kleines, schüchternes Mädchen sei sie damals gewesen. Mit 16 stellt ihre Mutter sie knallhart vor die Wahl: Familie oder Wrestling.

Sie entscheidet sich für Wrestling – und wird in Berlin obdachlos. Gabert: "Von da habe ich mich hochgekämpft." Sie trainiert wahnsinnig viel, sie jobbt als Putz- und Security­frau, steht bei McDonald’s hinter dem Tresen. Dann der Tiefschlag in Kreuzberg: Kriminelle prügeln sie bewusstlos, rauben sie aus, lassen den regungslosen Körper liegen. "Da verliert man den Glauben an die Zukunft", sagt sie in sachlichem Tonfall. Am Wrestling hält sie dennoch fest: Mit zwei Koffern wandert sie aus in die europäische Hochburg der Sportart, nach London. Übernachtet hat sie anfangs auf einer Matratze in einem alten Warenhaus. Ratten huschten neben ihr über den Fußboden. Sie berichtet davon mit einer Selbstverständlichkeit, als hätte das jeder schon mal erlebt.

Sie putzt Klinken, hilft beim Aufbauen des Rings, bringt den Wrestlern Getränke, erarbeitet sich hartnäckig einen guten Ruf in der Szene. Dann dieser einzigartige Moment, als ein Veranstalter zu ihr sagt: "Zieh’ Dich um und geh in den Ring." Ein japanischer Talentscout hat sie 2012 entdeckt. Er nimmt sie mit ins Land, in dem für sie die Sonne aufgeht. "Danach ist meine Karriere steil nach oben gegangen."

Japan bleibt ein Ort, mit dem sie viele Erinnerungen verbindet: Dort hat sie neue Adoptiveltern gefunden, eine Familie, ein Gefühl von Heimat – und die Liebe auf den ersten Blick. "Vier Jahre habe ich ihn angeschmachtet", platzt es aus ihr heraus. Doch Sprache und Kultur waren einfach zu verschieden. Ein Buch schreibt sie darüber gerade. Aber in ihrer eigenen, literarischen Welt versieht sie die Romanze mit einem Happy End.

Erst 2015 ist sie zurück nach Deutschland gekommen. Und zwar ins hohenzollerische Bisingen, weil es dort den Wrestling-Verein "Planet Eater" gegeben hat. Inzwischen hat der Verein so viele Mitglieder, dass er nach Balingen (Zollernalbkreis) umgezogen ist. Ihre Wahlheimat hat sie am Fuße der Burg Hohenzollern schon gefunden. Ob auch die Suche nach Mr. Right bei der neuen Staffel der "RTL"-Sendung "Take Me Out" ein Happy End haben wird? Sie lacht. Sie weiß es. Die Folgen sind vorgedreht.