Bisingen Wo sich Himmel und Erde begegnen

Stehempfang Im Anschluss an den Festgottesdienst mit Altarweihe fand in der Hohenzollernhalle noch ein Stehempfang statt, bei dem Grußworte gesprochen wurden. Zuvor jedoch übermittelte Birkhofer die Glückwünsche des Erzbischofs und seine persönlichen an die Bisinger Gemeinde.

Glaube wird gepflegt Als Ereignis für das ganze Kirchspiel sah Bürgermeister Waizenegger diesen Festgottesdienst. Immerhin bilde der Altar den Mittelpunkt der Gemeinschaft. Seitens der politischen Gemeinde gratulierte der Bürgermeister zum neuen Altar. Einerseits sei es schade, dass heutzutage manche Gotteshäuser schließen, andererseits höre man aber auch, dass Kirchen ihre Türen öffnen. Er freue sich, dass in Bisingen Glaube und Kirchgang noch gepflegt werden.

Dank an Förderverein Für die Initiative und Durchführung des Projekts bedankte sich Waizenegger namentlich und stellvertretend für den Förderverein bei Egbert Zäh, ebenso für die Einweihung bei Birkhofer. Pfarrerin Gudrun Ehmann erwähnte in ihrer Rede die vielen Zusammenkünfte innerhalb der Ökumene und beglückwünschte die katholische Kirchengemeinde. "Wir sind am Ziel", sagte Vorsitzender Zäh. Die Mitglieder wie auch die gesamte Bevölkerung Bisingens sei in die Umgestaltung und Renovierung einbezogen worden. Zudem habe sich in den Jahren der Planung und Durchführung eine Gemeinschaft gebildet, die er nicht missen wollte. Beteiligte Handwerker, Architekten und Planer haben vorbildlich zusammen gearbeitet.

Steter Rückhalt Nicht unerwähnt ließ Zäh den steten Rückhalt durch die Patres und spendenwilligen Menschen. An Pater Artur übergab Zäh die Schenkungsurkunde des Fördervereins. Bei Umtrunk und Imbiss aber auch bei netten Gesprächen nahm der Stehempfang seinen Ausklang.

Mit rund 1,9 Millionen Katholiken gehört das Erzbistum Freiburg zu den großen der 27 Diözesen in Deutschland. Weihbischof Peter Birkhofer wirkte nach der Priesterweihe im Mai 1991 in Konstanz als Pfarrvikar in der Pfarrei St. Jakob in Hechingen. Am 19. Februar wurde er von Papst Franziskus zum Weihbischof ernannt.