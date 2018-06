Bisingen Wirtschaftsministerin übergibt Förderung

Bisingen (if). "Das sind Mittel, die wir dringend benötigen", freute sich Bürgermeister Roman Waizenegger. Die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Nicole Hoffmeister-Kraut besuchte am Freitag das Maute-Areal und überreichte einen Scheck für eine zusätzliche Fördersumme von 500 000 Euro. Insgesamt hat die Gemeinde nun 1,1 Millionen Euro an Fördergeldern vom Land für das Maute-Areal erhalten.