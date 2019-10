Bisingen Wird der Maute-Kamin teilweise abgerissen?

Marode: "Die Stand- und Tragsicherheit des Schornsteins konnte nicht nachgewiesen werden", so wird in der Sitzungsvorlage die Einschätzung des beauftragten Ingenieurbüros Sieber aus Albstadt zitiert. Das Büro Sieber hat das Bauwerk untersucht und nachgewiesen, dass der Schornstein schief steht, weiter sei der Kamin oberhalb von 48,5 Metern gekrümmt.

Auch Frostschäden, Aushölungen des Mörtels und Risse im Mauerwerk seien bei den Untersuchungen entdeckt worden. Die "Tragsubstanz des Schornsteins ist suboptimal", heißt es weiter.

Die Fachingenieure empfehlen deshalb, den Kamin zeitnah auf eine "notwendige, unbedenkliche" Höhe von 30 Metern über dem Boden zurückzubauen. Die Kosten dafür schätzt das Büro Sieber auf mindestens 50.000 Euro (der Rückbau des gesamten Kamins würde laut Schätzung 100.000 Euro kosten).

Gutachten kosten Gemeinde viel Geld

Rückblick: Im Februar 2019 hat der Gemeinderat die Tübinger Firma Berghof Analytik mit einem Abbruch- und Rückbaukonzept beauftragt. Dieses sollte einen ersten Überblick liefern, wie viel Erhalt, Teilerhalt und Abriss der Maute-Ruinen kosten würden. Ein Zwischenergebnis haben Vertreter der Firma Berghof dem Gemeinderat im Mai vorgestellt. Um noch exaktere Ergebnisse zu Kamin, Kessel- und Maschinenhaus zu erhalten, hat das Gremium in dieser Sitzung beschlossen, eigens diese Gebäudeteile näher zu untersuchen. Damit wurde im Juli 2019 die Firma Sieber beauftragt.

Die Ergebnisse des Ingenieurbüros Berghof wurden in der Sitzung von diesem Oktober bereits vorgestellt. Dabei wurde auch die Untersuchung des Grundwassers beschlossen. Inzwischen liegen erste Ergebnisse des Büros Sieber zum Kamin vor, die am kommenden Dienstag ausführlich vorgestellt werden.

Kosten: Die Gutachten kosten die Gemeinde viel Geld. Die Untersuchungen der Firma Berghof lagen bei rund 65 .700 Euro. Das gleiche Unternehmen wurde beauftragt, das Grundwasser zu untersuchen. Kosten: rund 34. 400 Euro. Die Erkundung von Kamin, Kessel- und Maschinenhaus kostet 41.600 Euro.

Der Termin: Die nächste öffentliche Sitzung des Bisinger Gemeinderats findet am kommenden Dienstag, 5. November, ab 19.30 Uhr in der Vereinshalle in Thanheim statt (die Hohenzollernhalle ist bereits belegt).

Die Tagesordnung: Falls es der Rat beschließt, liegen gegen Anna Heller keine Hinderungsgründe vor, sodass sie für Benjamin Kromer (beide CDU), nachrücken kann. Zudem geht es um die Beteiligung der Gemeinde am Energiedienstleister Netze BW. Auch werden die ersten Ergebnisse der Untersuchungen zum Maute-Kamin besprochen. Außerdem wird dem Gemeinderat über die Einsätze der Citystreife 2019 berichtet. Weiter wird dargelegt, bei welcher Bank die Gemeinde wie viel Euro Schulden hat. Und die Bürgerfragestunde und der Ausbau für schnelles Internet wird der Gemeinderat besprechen.