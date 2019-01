Die Jugendabteilungen der Fußballvereine in Bisingen, Wessingen und Grosselfingen haben ihre Kräfte gebündelt und bilden seit einigen Jahren eine Jugendspielgemeinschaft. Anfangs nur auf einzelne Mannschaften beschränkt, spielen ab dieser Saison alle Jugenden ab der F-Jugend unter einem gemeinsamen Dach, der SG Bisingen/Wessingen/Grosselfingen. Dank der großzügigen Unterstützung mehrerer Unternehmen spielen alle Mannschaften mit einheitlichen Trikots. Die unterschiedlichen Vereinsfarben sind einem neutralen Grün gewichen. Auch das neue Logo symbolisiert das "Wir-Gefühl". Dieses Wochenende, 19. und 20. Januar, wird in der Bisinger Kirchspielhalle erneut das SGM-Turnier durchgeführt. An zwei Tagen werden rund 350 Kinder und Jugendliche um Siege und Pokale wetteifern. Viele Eltern und Großeltern machen dieses Event zu einem großen Familienfest zum Jahresbeginn. Den Anfang machen am Samstag ab 8.30 Uhr die C-Junioren, am Mittag spielen die jüngeren der E-Junioren ab 14 Uhr. Den Sonntag eröffnen ab 8.30 Uhr die D-Junioren, den Abschluss bildet ab 14 Uhr das Turnier der F-Junioren. An beiden Tagen wird für das leibliche Wohl gesorgt sein, hausgemachte Kuchen laden zum Verweilen ein. Foto: Wahl