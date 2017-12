Bisingen Wetter-Schlappe ist zu verschmerzen

"Es war das erste Mal in 31 Jahren, dass es uns derart böse erwischt hat", sagt Flegr. Einmal in dieser ganzen Zeit, dürfe es wettermäßig auch mal daneben gehen. "Für ein paar der Künstler auf dem Markt hat es mir aber richtig leid getran. Sie hatten große Probleme mit dem Wind und teils patschnasse Auslagen."

Deshalb habe er Verständnis gehabt, dass viele der Kunsthandwerker ihren Stand schon vor Ende des Marktes wieder räumten. "Wenn so wenig Publikum unterwegs ist, die Auslage Schaden nimmt und man sich um seine Gesundheit sorgt, ist das natürlich völlig okay", so Flegr.

Positiv sei aber: das finanzielle Fiasko sei gar nicht so schlimm. "Es geht uns ja primär um eine schöne Veranstaltung und nicht darum, Gewinn zu machen", so Flegr. Gewinne würden außerdem stets an gemeinnützige Zwecke weitergegeben.