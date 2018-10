Bisingen Wettbewerb hoch zu Ross

Mittwoch und Donnerstag Auftakt des Turniers ist am Mittwoch mit drei Prüfungen der Regionaltour, einen Tag später starten die Reiter in die Einlaufprüfungen und erneut mit Springprüfungen. Am Abend steht der erste Höhepunkt des Wettbewerbs auf dem Programm: Das Hindernisfahren von Ein- und Vierspännern. Start ist um 19.45 Uhr.

Freitag Am Freitagabend geht es ab 16.45 Uhr mit einer rasanten Punktespringprüfung weiter. Gefolgt wird sie vom Fahrchampionat mit einer Stafetten-Prüfung, ebenfalls für Ein- und Vierspänner. Krönender Abschluss am Freitagabend bildet der traditionelle Reitbiathlon. Er steht unter dem Motto "Reiten – Schießen – Reiten": Die Reiter absolvieren dabei einen Parcours mit rund elf Hindernissen, nach dem achten Hindernis sitzen sie ab, rennen zum Schießstand; geben fünf Schüsse auf eine elektronische Scheibe ab, danach müssen Pferd und Reiter weitere drei Sprünge überwinden. Sie sollten sich jedoch nicht zu viel Zeit lassen, denn die Uhr tickt während dieser Prüfung der Extraklasse. Mit dabei ist unter anderem der Olympiasieger, Welt- und Europameister, Michael Jung.

Samstag Der Nachmittag startet mit einer Premiere: Das Finale für vierjährige Springpferde aus den Zuchtgebieten in ganz Deutschland findet zum ersten Mal in Bisingen. Start ist um 15 Uhr. Weiter geht es um 16.45 Uhr mit den Dressurprüfungen. Kommentiert werden diese Prüfungen vom Olympiasieger Martin Schaudt, der den Besuchern viele spannende Einblicke in den Pferdesport geben wird. Zum Dressurwettbewerb werden hochkarätige Reiter erwartet. Um 18.30 Uhr treten die fünf besten Voltigier-Mannschaften gegeneinander an. Die erste Wertung dieser Kür findet noch am Samstagabend statt, die zweite Wertung startet am Sonntag um 11.30 Uhr.