Bisingen Wer hat die Maus gestohlen?

Der Diebstahl muss sich laut Angaben des Polizeipräsidiums Tuttlingen zwischen Samstag, 21 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, vor dem Geschäft "Foto Vogt" in der Hauptstraße ereignet haben. Wie Guido Petran, Vorsitzender des HGV, auf Nachfrage unserer Zeitung berichtet, habe der Verein, dem die Figuren gehören, Anzeige erstattet. Die Mäuse würden von einer Künstlerin handgefertigt und aus Glasfasermaterial hergestellt. Eine Maus sei um die 1000 Euro wert. Der Diebstahl vom Wochenende sei nicht der erste Fall dieser Art: In den vergangenen vier Jahren seien, wie Petran sagt, weitere zwei Figuren gestohlen worden – ein Schaden von insgesamt rund 3000 Euro.

Wer Hinweise hat, kann sich telefonisch an die Polizei wenden

Die Maus, die in der Hauptstraße 40 stand, war an einem Sockel festgemacht und sei gewaltsam entfernt worden. Die Figuren stehen in Bisingen entlang der Hauptstraße jeweils eine Woche vor und nach dem verkaufsoffenen Sonntag, Bisingen Live.