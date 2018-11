Bisingen Wenn das Herz aus dem Takt gerät

Bisingen-Zimmern. Ab sofort steht nun auch der Gemeinde Zimmern ein Defibrillator zur Verfügung. Die Spende in Höhe von rund Euro 2500 Euro dafür kamen neben der Sparkasse Zollernalb von den beiden Firmen Quindici und Trend Wohnbau. Ebenso sind auch einige private Spender daran beteiligt.

Eigens wegen der offiziellen Übergabe haben der Ortschaftsrat und der Bisinger DRK-Ortsverein die Zimmerner Einwohnerschaft in das Bürgerhaus eingeladen. Die Zusammenkunft stand unter dem Motto "Einfach Leben retten". Die Initiative dafür ging vom Ortschaftsrat aus, zu Gunsten und wohlwollend für die Mitbürger aus der Gemeinde Zimmern und Umgebung. Wie Karl-Heinz Bogenschütz sagte, sei der plötzliche Herztod sei verantwortlich, dass viele Menschen in Deutschland sterben. Es sei erstaunlich, was mit solch einem Gerät alles bewerkstelligt werden könne. Wichtig sei es, die Bürger damit zu sensibilisieren. Schließlich seien alle Altersgruppen von Jung bis Alt mit dem Thema betroffen. Oftmals gebe es laut Bogenschütz bei den Anwendern Hemmungen im Notfall. Deshalb sei es immens wichtig, damit zu üben, um für den Notfall gewappnet zu sein.

Seine verbindlichsten Dankesworte galten den großzügigen Spendern, an erster Stelle und stellvertretend für alle die Sparkasse Zollernalb, durch welche die Finanzierung erst zustande kam. In sein Vergelt’s Gott band Ortsvorsteher Bogenschütz aber auch die DRK-Bereitschaft, namentlich Bereitschaftsleiter Patrick Bogenschütz, mit ein. Notfallsanitäter Wolfgang Dieter (DRK Ringingen) referierte anschließend in seinem Vortrag über das Thema "Der plötzliche Herztod", nannte dazu Zahlen und Fakten und ging auf einige Vorfälle ein.