Bisingen Weihnachtsmarkt auf Burg Hohenzollern

Bisingen - Georg Friedrich Prinz von Preußen wird den Königlichen Weihnachtsmarkt am Freitagabend mit Ansprache, Chor und Hohenzollernlied eröffnen. Die Marktbeschicker haben ihre Stände dafür schon in den vergangenen Tagen festlich dekoriert. Der königliche Weihnachtsmarkt hat sich als einer der schönsten in Deutschland etabliert. Auch dieses Jahr werden tausende Besucher erwartet.