Bisingen Wegweiser für das eigene Leben

Um "Wegweiser" ging es anschließend im Gottesdienst. Mehrere Kinder zeigten Schilder mit solchen "Wegweisern", zum Beispiel "Teilt miteinander!". Nicht nur auf der Straße bräuchten die Menschen solche Wegweiser als Helfer, auch in ihrem eigenen Leben wüssten sie oft nicht weiter, so Pater Arthur. Auch andere Menschen, wie Johannes der Täufer, könnten einem als Vorbilder den Weg weisen. Während der Kommunion wurden die Kinder eingeladen zum Nikolaus zu kommen, der die Kinder segnete. Nach dem Segen wurde das Schlusslied "Wir tragen dein Licht" gesungen. Der Nikolaus verteilte anschließend Geschenke an die Kinder. Mit einem Beisammensein im Pfarrhaus klang der Gottesdienst aus. Die Ministranten aus Bisingen und Steinhofen verkauften Würstchen, Waffeln, Kinderpunsch, Glühwein und andere Getränke. Der Erlös kommt der Ministrantenarbeit zugute.