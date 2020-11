Bisingen Wegen Rekordmenge an Drogen vor Gericht

Vor dem Richter steht ein 25-jähriger Bisinger. Er ist als Fünfjähriger mit seiner Familie an den Fuß des Hohenzollerns gezogen, hat bis er sieben Jahre alt war den Kindergarten besucht, schließlich die Hauptschule absolviert.

Früh haben Drogen eine Rolle in seinem Leben gespielt, doch: "Ich rauche seit fünf Jahren sehr viel", wie er vor dem Hechinger Schöffengericht einräumt. Das entging auch einem Lastwagenfahrer nicht, der den Lagerleiter ab und an in einer Firma in einem Bisinger Gewerbegebiet belieferte. Der schlug dem jungen Mann einen Deal vor: Der Lastwagenfahrer würde dort an einen Kunden eine große Menge Cannabis übergeben. Der Bisinger sollte ihm dafür die Lagerhalle des Betriebs, in dem er arbeitete, zur Verfügung stellen. Dafür wurde ihm ein halbes Kilo Gras versprochen.