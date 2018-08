Bisingen Wasserschaden in Bildband verarbeitet

Aus einem schlimmen Erlebnis etwas Schönes gestalten, und dabei noch ein soziales Projekt unterstützen – klingt beinahe utopisch. Wolfram Dehner, Vorsitzender des Musikvereins Bisingen, ist es gewissermaßen gelungen.März 2016. Ein Monat, der dem Verein in Erinnerung bleiben wird. Eines Abends kam Dehner noch kurz zum erst 2009 eingeweihten Probelokal, um eine Mülltonne an die Straße zu stellen. Ihm fiel auf, dass die Türschwelle des Gebäudes nass war. An dem Tag hatte es nicht geregnet, wie konnte das also sein? Dehner schloss die Tür auf – und ihm kam ein Schwall Wasser entgegen.

Wasserschaden. Im Getränkelager des Vereins war ein Messingstück, das vor einer Wasseruhr montiert war, durchgebrochen. Vermutlich ein Materialfehler. Normalerweise, berichtet Dehner, gehe beim Wassermeister ein Alarm ein, wenn so viel Wasser auf einmal aus der Leitung kommt. Sein Standort im Industriegebiet Hinter Stöck wurde dem Probelokal in diesem Fall jedoch zum Verhängnis. Da dort zwischen 5 und 6 Uhr viele Firmen mit der Arbeit beginnen und somit auch viel Wasser verbraucht wird, ist der Alarm um diese Zeit ausgeschaltet – sonst würde er ständig losgehen. Der Wasserschaden im Probelokal ereignete sich ausgerechnet gegen 5.30 Uhr.

Bis gegen 21.30 Uhr, als Dehner den Schaden entdeckte, liefen 250.000 Liter Wasser aus. Parkett raus, Estrich raus, zum Teil auch die sanitären Anlagen. Alle Möbel mussten rausgeschleppt und woanders zwischengelagert werden, Geschirr und Gläser wurden ins Obergeschoss getragen. Vier Wochen lang liefen die Trockner – jeden Morgen und jeden Abend kam Dehner vorbei, um die Wasserbehälter zu leeren. Und er machte viele Fotos – aus ihnen ist jetzt ein Bildband entstanden: "Der Supergau am 14.03.2016". Verkauft werden die Bildbände für 25 Euro. 20 Euro kostete jeder Band in der Herstellung, fünf Euro gehen an das Projekt "Musik für alle" des MV Bisingen.