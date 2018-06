Bisingen Wahrzeichen-Erhalt oder Abrissbirne?

Bisingen. Vorsitzende Gisela Birr begrüßte die Gäste im fast voll besetzten Gasthaus Grüner Baum in Zimmern. Seit das Maute-Areal in der Hand der Gemeinde sei, lohne es sich auch wirklich, über das Thema zu diskutieren. Wie es mit dem Maute-Areal weitergehen soll, das beschäftige die Gemeinde nun schon etwa zehn Jahre, "da spielen dann auch schon Emotionen mit", sagte Birr. Sie betonte, dass der SPD-Ortsverein an diesem Abend einfach nur hören wolle, was die Bürger denken. Die Gemeinderäte würden die Ideen dann mit in die Klausurtagung des Gemeinderates zum Thema Maute-Areal nehmen.

Ein Bürger meldete sich gleich im Anschluss an Birrs Begrüßung zu Wort: "Hoffentlich wird der Kamin abgerissen." Die Gemeinde solle seiner Ansicht nach Grundstücke verkaufen, um die Kosten für die Ersteigerung des Areals wieder einzunehmen. Auch ein Supermarkt, ein Spielplatz und eine anständige Gastronomie – "keine Pommes Frites-Bude oder so" – wären schön. Sein Vorschlag, den Kamin abreißen zu lassen, stieß prompt auf Gegenwehr unter den Anwesenden. Der Maute-Kamin sei ein "Denkmal" und das Wahrzeichen von Bisingen und sollte auf jeden Fall erhalten werden. "Zwei Generationen habe bei ›Maute‹ ihren Lebensunterhalt verdient", sagte ein Besucher.

Man dürfe auch den Fremdenverkehr nicht vergessen, wendete eine Bisingerin noch ein. In Bisingen gebe es keine wirklichen Ferienwohnungen, kein Hotel, keine Jugendherberge. So etwas, und vielleicht noch ein schöner Park und ein Kiosk, könnten doch auf dem Maute-Areal Platz finden. Da gab ihr ein anderer Besucher recht: Wenn große Firmen in der Region Tagungen oder andere Veranstaltungen ausrichten würden, müssten die Teilnehmer oft sehr weit fahren, da es in der Gegend einfach keine Übernachtungsmöglichkeiten gebe. Vielleicht sollte man sogar eigene Räumlichkeiten für Tagungen und Events auf dem Maute-Areal errichten. Und auch dieser Besucher zeigte, wie sehr ihm der Maute-Kamin am Herzen liegt: "Es wäre ein Verbrechen, den Kamin abzureißen."