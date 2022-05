2 Die Bisinger Gewerbegebiete im Jahr 1968 Foto: Landesarchiv/StAL/EL68IX-17029

Bisingens Gemeinderat hat beschlossen, den Flächenverbrauch unter die Lupe zu nehmen: Anlass dafür war die Diskussion um das interkommunale Gewerbegebiet. Auch ein Vergleich mit Luftaufnahmen aus dem Jahr 1968 macht den Landschaftsverbrauch deutlich.















Link kopiert

Bisingen - Die Luftaufnahmen zeigen: Bereits vor 54 Jahren wurden die Flächen zwischen B27 und Verbindung nach Grosselfingen landwirtschaftlich genutzt. Für diesen Bereich ist das interkommunale Gewerbegebiet im Gespräch, das mit Balingen entwickelt werden könnte, wenn die Bisinger im Bürgerentscheid dafür stimmen. Deutlich wird anhand der Aufnahmen aber auch wie sehr sich das ›Gesicht‹ der Landschaft seither veränderte.

Gutachten zum Flächenverbrauch

Das vom Gemeinderat in Auftrag gegebene "agrarstrukturelle Gutachten" zieht jedoch nicht nur den Flächenverbrauch der Vergangenheit in Betracht, sondern den der Zukunft. Und: Es werden dabei nicht nur künftige Gewergebiete angeschaut, sondern auch Neubaugebiete – für Thanheim und Zimmern sind sie im Gespräch und in Wessingen beginnen im Neubaugebiet "Im Höfle" schon bald die Erschließungsarbeiten. Die Bauplätze im Neubaugebiet Fronwiesen-Raubrühl werden Stück für Stück vergeben.

Die Gutachter, die der Gemeinderat beauftragt hatte, werden deshalb die landwirtschaftlichen Betriebe in Bisingen befragen, um zu ermitteln in welchem Umfang Flächen landwirtschaftlich genutzt werden und inwieweit diese Betriebe vom zunehmenden Flächenverbrauch durch Gewerbe- und Wohngebiete betroffen sind.

Gemeinderat entscheidet über 7000-Quadratmeter-Grundstück

Auch im Gemeinderat am heutigen Dienstag geht es um eine Gewerbefläche mit rund 7000 Quadratmetern im Gewerbegebiet Nord. Zuvor hatten sich Firmen darauf beworben, sich und ihr Vorhaben in nicht-öffentlicher Sitzung vorgestellt. Los geht’s um 18 Uhr in der Hohenzollernhalle.