Bisingen Von der Fasnet bis zum Patrozinium

Eine Maiandacht in der Friedhofskapelle in Grosselfingen mit anschließender Einkehr im Gasthaus Krone wartet beim Seniorennachmittag am Mittwoch, 8. Mai, auf die Teilnehmer.

Am Mittwoch, 10. Juli, werden die Kinder des Kinderhauses St. Josef den Senioren ab 14 Uhr einen Besuch abstatten. Im Anschluss gibt es ein Rosenfest mit Grillen und musikalischer Unterhaltung.

Am Mittwoch, 12. Juni, gibt es eine Ausfahrt zum Modepark Adler nach Neckartenzlingen. Nach der Sommerpause geht es am Mittwoch, 4. September, mit der Dekanatswallfahrt nach Bad Schussenried.

Am Mittwoch, 13. November, steht ab 14 Uhr ein Filmnachmittag mit Artur Seifer im Saal des Pfarrheimes auf dem Programm. Am Sonntag, 8. Dezember, wird das Jahr mit einer gemeinsamen Adventsfeier von Frauengemeinschaft und Seniorenkreis abgerundet.

Bisingen Auftakt der Veranstaltungsreihe ist die Krankensalbung mit heiliger Messe am Dienstag, 22. Januar. Außerdem findet an diesem Nachmittag ein Vortrag statt, bei dem es sich um die Reisen mit dem DRK dreht. Zudem referiert Elvira Brünle über das Gesundheitsprogramm und die Rotkreuz-Dose. Die "Seniorenfasnet" ist am gleichen Tag um 14 Uhr im Gemeindezentrum. Die musikalische Gestaltung übernimmt der Alleinunterhalter Robert Steinemer sowie die "Bisinger Wäschweiber". Die Zunftmitglieder der Bisinger Butzen werden den Anlass nutzen, um über ihre Geschichte zu berichten. Einige Akteure werden sich dabei mit Sketchen und Büttenreden einbringen.

Köstliches aus dem Bienenstock samt Honigverkostung mit der Imkerei Bernhard Hauser ist beim Seniorennachmittag am Dienstag, 9. April, angesagt. Davor findet eine Bußandacht in der Kirche statt.

Die Maiwallfahrt führt am Mittwoch, 22. Mai, in die Wallfahrtskirche Weggental, wo eine Maiandacht gefeiert wird.

Beim Sommerausflug am Dienstag, 9. Juli, reisen die Teilnehmer nach Langenenslingen zum dortigen Zuckerbäcker.

Nach der Sommerpause steht am Mittwoch, 4. September, die Dekanatswallfahrt nach Bad Schussenried an.

Ein Höhepunkt im Programm wird der Seniorennachmittag am Dienstag, 22. Oktober, sein: Nach dem Erntedankfest ist ein buntes Programm mit dem "Zollern Duo" in der Hohenzollernhalle geboten. Der Seniorennachmittag mit Bußandacht und traditioneller Adventsfeier und dem Besuch des Nikolauses wird am Donnerstag, 12. Dezember, stattfinden. Dabei treten auch die Kinder des Kindergartens Gutenberg auf.

Ein Bußgottesdienst mit gemütlichem Beisammensein findet am Dienstag, 22. Oktober, ab 14 Uhr statt. Dazu sind die Senioren aus Grosselfingen und Bisingen eingeladen. Weitere Informationen gibt es beim Pfarramt unter Telefon 07476/1332.