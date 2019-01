Bisingen Viele Vereine feiern ihren Geburtstag

Gedeihliches Miteinander Vorstand Thorsten Spörl dankte der Gemeindeverwaltung und seinem Vorstandsteam für das gedeihliche Miteinander und die stete Unterstützung des Gemeinwohls.

Wie er feststellte funktionieren die Termine und Veranstaltungen sowohl in Bisingen als auch den Teilorten. Für die stets sehr gute und unbürokratische Zusammenarbeit bedankte sich der Vereinschef bei Gemeindeverwaltung und Vorstandsteam. Berichte Kassiererin Monica Bracciale-Leggio gab Auskunft über die finanzielle Seite beleuchtete und über ein verbuchtes Plus informierte, resultierend aus dem guten Umzugsbesuch in 2018, wo angenehme Witterung herrschte. Claus Hild, der mit Gabi Mayer als Kassenprüfer fungierte bestätigte der Versammlung die Vollständigkeit der Belege und korrekte Buchführung.

Kirchspielumzug Für den 58. Kirchspielumzug am 5. März liegen schon die ersten Anmeldungen vor, informierte Spörl die anwesenden Vereinsvertreter. Dieses Jahr werden sowohl bei Umzugsbeginn in Steinhofen als auch in Bisingens Ortsmitte mobile WC-Anlagen aufgestellt, außerdem mittels Beschilderungen auf öffentliche Toiletten hingewiesen.

Kirchspielfest 2020 Gedanken zum turnusmäßig in 2020 vorgesehenen Kirchspielfest machen sich heute schon der Arbeitsausschuss sowie die interessierte Vereinswelt. Je nach Interesse gelte es zu überlegen, ob der Name – Vorschlag von Wolfgang Ott: Kirchspiel-Narrenwurm – und das bisherige Konzept beibehalten werde, so Spörl. Waizenegger hingegen appellierte besonders auch an die Teilorte sich an diesem Event, das alle vier Jahre stattfindet, mit einzubringen.

Ralf Schoy gab anschließend Aufschluss über den Ablauf der Feierlichkeiten zum 20-jährigen Bestehen der Maurochen Thanheim am Samstag und Sonntag, 26. und 27. Januar.

Der Vorstand

Jeweils einstimmig wurden diese Mitglieder im Vorstand bestätigt: 1. Vorsitzender: Thorsten Spörl, 2. Vorsitzender: Christian Brunner, Kassier: Monica Bracciale-Leggio, Schriftführer: Jörg Wahl, Beisitzer: Dieter Fecker und Gianluca de Blasi, sowie als Kassenprüfer Gabi Mayer und Claus Hild.

Ansprechpartner

Wie Bürgermeister Roman Waizenegger sei für die Belange der Vereine von Seiten der Gemeinde zukünftig Sekretärin Andrea Murawski als Ansprechpartnerin zuständig.