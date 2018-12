Bisingen Viele Raketen für die Zündlertypen

Der Semi-Profi Der Hobby-Profi, der sein ganzes Können mit dem Feuerwerk präsentieren will – und dafür bereitet er sich ausgeklügelt vor. Tage, teils Wochen vorher geht er ins Internet, schaut, was angesagt ist, kommt dann zu Ratzke ins Geschäft – und weiß ganz genau, was er gleich kaufen wird. Ratzke: "Der Semi-Profi packt sich einen dicken Geldbeutel und geht von Laden zu Laden, bis er alles aufgestöbert hat." Semi-Profis nehmen sich viel Zeit für ihr mitternächtliches Spektakel.

Der Ha-i-weiß-au-net-Typ Das sind die Einfachsten: Sie sagen Ratzke, wie viel Geld sie ausgeben wollen, "dann sage ich ihnen, was sie mitnehmen". In seinem Geschäft stehen schon gepackte Kisten, die die "Ha-i-weiß-au-net"-Typen bei ihm bestellt haben. Sie wollen einfach nur etwas verschießen und sich keine Gedanken darüber machen müssen, was sie verschießen.