Bisingen Viele der Feiern haben Tradition

Spörl kündigte an, dass weitere Änderungen und Zusätze nur noch innerhalb der nächsten drei Wochen möglich seien. Anschließend gehe der neue Kalender in Druck, schließlich wolle man den Terminplan noch rechtzeitig vor dem Jahreswechsel an die Öffentlichkeit bringen.

In der Zeit vom 6. Januar bis 5. März sind die Fasnetsveranstaltungen auf dem Programm. Auch viele Jubiläumsfeste stehen im kommenden Jahr an. 20-jähriges Bestehen feiert der ökumenische Bibelsonntag am 20. Januar. Die Narrenzunft Maurochen Thanheim besteht ebenfalls seit 20 Jahren und veranstaltet daher am Sonntag, 27. Januar, einen Jubiläumszug mit Narrendorf.

Auf 30 Jahre Erfolgsgeschichte kann der Wessinger Waldorfkindergarten zurückblicken. Das Jubiläum wird mit einem Osterbasar am Sonntag, 31. März, gefeiert.

Der Gospelchor lädt anlässlich seines 20. Jubiläums am Sonntag, 7. April, zum Konzert ein.

Der FC Wessingen wiederum feiert sein 60-jähriges Bestehen am 27. und 28. Juli.

Auch die traditionellen Veranstaltungen des Handels- und Gewerbevereins, das "Frühlingserwachen" und "Bisingen Live", werden wieder stattfinden, am 7. April 2019 und am 6. Oktober 2019. Abgerundet wird das Veranstaltungsprogramm durch zahlreiche Hocketen und Feste.

Bei der Ausschussitzung informierte Ordnungsamtsleiter Michael Breimesser noch darüber, wie zukünftig Führungszeugnisse für Vereine beantragt werden können. Abschließend bedankte sich Spörl für die konstruktive Zusammenarbeit.