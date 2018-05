Bisingen VfB-Fanclub außer Rand und Band

Die unüberhörbaren Freudenrufe und Kommentare der VfB-Fans lösten so manches Mal ein Gelächter aus. Am frisch gezapften Bier – in der Halbzeit musste schnell noch ein 2. Fass geholt werden – durfte es dabei nicht fehlen. Zum Schlusspfiff gab es auch noch eine Runde Schnaps, eingeschenkt durch den Vorsitzenden Manfred Krohn, der selbst bei jedem Heimspiel mit von der Partie ist. Außerdem wurde noch gegrillt. Die Feier dauerte lange.

2015 entstand der "1. offizielle VfB Fanclub Backhäusle" in Bisingen. 14 sportbegeisterte Personen, allesamt männlich, gründeten diese Kameradschaft. Bereits im Vorfeld hatten sie sich zu den Live-Übertragungen der VfB- Bundesligaspiele getroffen.

Was lag also näher, als dies in einem eigenen Fanclub zu vertiefen, um ihren Lieblingsverein in verstärktem Zusammenhalt zu unterstützen? Als Vorsitzender agiert Manfred Krohn und sein Stellvertreter ist Uwe Wochner. Zum größten Teil werden die Spielbegegnungen im Fernsehen angesehen und zwar im Backhäusle im Gewann Laiblache Bisingen.

Ab und zu zieht es die Fans in einheitlicher Aufmachung in die Landeshauptstadt zu einem Heimspiel. Siege wie am Samstag werden gebührend gemeinsam gefeiert und Niederlagen möglichst schnell vergessen.