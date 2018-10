Bisingen-Wessingen/Hechingen. Ein bislang unbekannter Fahrer eines BMW ist in der Nacht zum Sonntag auf dem Weg von Wessingen in Richtung Hechingen am Kreisverkehr bei der Domäne gegen ein Verkehrsschild gefahren. Ohne sich um den angerichteten Schaden an der Hinweistafel zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Vom BMW – es dürfte sich laut Polizei um einen dunklen Wagen handeln – blieben Fahrzeugteile an der Unfallstelle zurück. Die Polizei bittet Zeugen unter der Telefonnummer 07471/9 88 00 um Hinweise zum Verursacher.