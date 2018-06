Bisingen VdK-Ausflügler stechen Spargel und besuchen die Falknerei

Bisingen. Der VdK Ortsverein Bisingen lud zum Ausflug in das Unterland ein. Am frühen Morgen startete der vollbesetzte Bus in Richtung Neuenstadt am Kocher. Dort angekommen besuchte die Gruppe den Unterländer Spargelhof der Familien Murawski und Kühner. Die Gäste erhielten in lockerer Atmosphäre ausführliche Informationen über den Spargel.