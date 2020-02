Bisingen Unfall an Bahnhof: Verletzter war betrunken

Welche Verletzungen der Mann von dem Aufprall trägt, hat die Polizei auf unsere Nachfrage hin nicht mitteilen können: Kenntnisse über den Gesundheitszustand liegen derzeit nicht vor. "Auch konnte der junge Mann noch nicht vernommen werden", heißt es in der schriftlichen Antwort weiter. Der Hergang des Unfalls wird derzeit ebenso noch ermittelt.

Der Verdacht, dass der Verletzte vor der Kollision den Kirchspielumzug besucht hatte, liegt zwar nahe, doch die Polizei stellt dazu klar: "Wo sich der junge Mann unmittelbar vor dem Unfall aufgehalten hat, ist ebenfalls noch Gegenstand der Ermittlungen."

Bahn schickt Ersatzlokführer

Polizisten des Polizeipostens Bisingen sind am Dienstag zwar vor Ort gewesen, aber die Bundespolizei war ab etwa 18 Uhr mit eigenen Ermittlern am Bahnhof präsent. Laut dem Bundespolizeigesetz ist die Bundespolizei zuständig für die Sicherheit an Bahnanlagen, so auch in Bisingen. Der Bahnhof der Kirchspielgemeinde ist bislang nicht für die Art von Unfällen bekannt, wie er sich am Dienstagnachmittag zugetragen hat.

Der Zug, der in Bisingen voll abgebremst hat, hat seine Fahrt nach Tübingen später fortgesetzt. Die Bahn hat eigens einen Ersatzlokführer geschickt. Der Krisenmanager der Deutschen Bahn sagt über den Unfall: "Das geht an einem Lokführer auch nicht spurlos vorbei." Bis es weitergegangen ist, warteten gut 25 Fahrgäste im Zug.

Zum Einsatz kamen neben den Helfern von Feuerwehr und Deutschem Roten Kreuz (DRK) auch die "Schnelleinsatzgruppe Betreuung" des DRK aus Ringingen gekommen. Speziell ausgebildete Helfer haben eine Augenzeugin, die unter Schock stand, professionell betreut.