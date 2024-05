16 Maifeier in Bisingen Foto: Wahl/Wahl

In Bisingen und seinen Ortsteilen sowie Grosselfingen ist ausgiebig in den Mai gefeiert worden. Teils wurden die Maibäume mit bloßer Muskelkraft in die Höhe gehievt, teils half schweres Gerät bei dem Kraftakt. Ein Überblick, was bei den Festen geboten war.









Am Vorabend zum 1. Maitag wurden in allen Kirchspielgemeinden traditionsgemäß bunt geschmückte Maibäume gestellt – so in Bisingen, Thanheim, Zimmern, Wessingen und ebenso im Freistaat Oberwiesen. Bei herrlichem Frühjahrswetter konnten die Baumaufsteller ihre Arbeit vollbringen. An Besuchern fehlte es an allen Orten keinesfalls. So erlebten zahlreiche Gäste den Maibeginn und amüsierten sich bei Musik und Unterhaltung an den Hocketen.