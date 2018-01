Bisingen Überwältigung – auch heute?

Bisingen. Aus organisatorischen Gründen findet die Veranstaltung bereits am Freitag, 26. Januar, in der Mensa des Bisinger Schulzentrums auf der Halde statt. Beginn ist um 19.30 Uhr; der Eintritt ist wie immer frei.

Im April 1934 erteilte Adolf Hitler der damals schon weltberühmten Regisseurin und Schauspielerin Leni Riefenstahl den Auftrag, einen Film über den Nürnberger NSDAP-Reichsparteitag zu drehen. Der Filmtitel "Triumph des Willens" stammt von Hitler selbst. Der filmtechnisch perfekt inszenierte Propagandastreifen wurde im März 1935 in Berlin uraufgeführt und startete gleichzeitig in 70 Kinos im Reich. Der NSDAP-Filmverleih setzte den Film in Folge vor allem zur politischen Erziehung in Schulen ein. Die Teilnahme war für die Schüler verpflichtend.

Riefenstahl beteuerte, sie habe mit dem Film nur dokumentiert, was war