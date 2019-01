Bisingen "U&D" kann auch 2019 stattfinden

Natürlich habe ihn das gefreut, "ich spreche da wohl für den Verein". Dessen Mitglieder hätten über verschiedene Medien Werbung für das Vorhaben gemacht, aber auch jeder im persönlichen Bekannten-, Freundes- und Familienkreis sowie mit Hilfe befreundeter Bands und auch Geschäftspartner.

"Wer nun aus welchem Motiv welche Summe gespendet hat, vermag ich nicht zu sagen", hält Arndt fest. "Das ›U&D Zollernalb‹ blickt ja auf eine mittlerweile über 30-jährige Historie zurück. Ich denke, der eine oder andere direkt daran Beteiligte wird auch unter den Unterstützern zu finden sein. Es freut einen, wenn die jahrelange, ehrenamtliche Arbeit, die man geleistet hat, auch als solche erkannt und wertgeschätzt wird."

Zwar kann das "U&D" nun auch 2019 stattfinden. Doch ein konkretes Datum dafür gibt es noch nicht: Am letzten Ferienwochenende, dem bisher traditionellen Termin des Festivals, ist in diesem Jahr bereits das Motorradtreffen mit Live-Musik im nur wenige Kilometer von Geislingen entfernten Gruol geplant: "Auf so engem Raum macht es keinen Sinn, sich am gleichen Wochenende Konkurrenz zu machen", sagt der "AKUuD"-Vorsitzende. Sobald ein Termin gefunden sei, gehe man ans Booking und die Organisation.

Doch der Verein will sich auch bald schon Gedanken über die Zukunft des Festivals machen: Man brauche ein neues Konzept für die Finanzierung.

Strengere Regelungen, gestiegene Kosten und Gebühren sowie sinkende Einnahmen hatten das Crowd­funding überhaupt erst erforderlich gemacht: "Konnte man sich vor einigen Jahren durch den Gewinn beim Getränkeverkauf noch ein kleines Polster für die Organisation des folgenden ›U&D‹ ansparen, so ist dies mittlerweile fast unmöglich geworden. Deshalb werden wir darüber beraten, wie wir verstärkt an Sponsoren kommen. Da kann es helfen, wenn man ein Crowdfunding-Ergebnis in dieser Höhe vorzuweisen hat, bei dem mögliche Sponsoren sehen, es steht eine feste und treue Fangemeinde dahinter."

n Gegründet 1986

Das "Umsonst & Draußen"-Festival, das im Jahr 1986 von vier Jugendeinrichtungen und einer lebendigen Szene lokaler Rockbands ins Leben gerufen wurde, und einst auf dem geografisch zentral gelegenen alten Sportplatz in Thanheim stattfand, ist bis heute das zugkräftigste Non-Profit-Festival für Hard’n’Heavy-Musik in der Region.

n Seit 2009 in Geislingen

Seit 2009 hat das Festival im Industriegebiet von Geislingen eine neue Heimat gefunden. Die Macher, das Publikum und die jährlich etwa zehn Bands, vom Newcomer bis zu Semi-Profis, fühlen sich dort wohl. Der Rückhalt und die Unterstützung der Stadt Geislingen bestärkt die Bands in ihrem Tun. Die Stadt Geislingen unterstützt die Macher beispielsweise mit Dienstleistungen des Bauhofs, mit der Beschilderung und der Regelung des Verkehrs. Etwa 2500 Fans nutzen jedes Jahr die Gelegenheit zum Abrocken.