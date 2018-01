Bisingen Tuberkulose-Fall in Kindergarten

Zuvor hatte bereits das Gesundheitsamt ein Schreiben an die Eltern geschickt. "Ihr Kind hatte Kontakt zu einer an mäßig offener Lungen-Tuberkulose erkrankten Person", heißt es da, es müsse deshalb beim Kind ein Hauttest durchgeführt werden, danach entscheide man über das weitere Vorgehen. Eventuell komme eine "prophylaktische medikamentöse Therapie" dazu. Auf Anweisung des Gesundheitsamts wurde kein Aushang im Kindergarten aufgehängt, der über den Krankheitsfall informierte. Die Eltern der Kindergartenkinder wurden stattdessen in einer Gesprächsrunde im Kindergarten in Kenntnis gesetzt, erst die betroffene Gruppe, am Dienstag dann die Eltern der anderen Gruppe.

Da nicht alle Kinderärzte den Hauttest anbieten können, mit dem Tuberkulose nachgewiesen werden kann, wurde zudem im Kindergarten eine Untersuchung der Kinder angeboten. "Auch die Erzieherinnen werden untersucht", sagt Waizenegger.

Dass kein Aushang in der Kita erfolgte, um die Eltern über den Fall zu informieren, wurde von Eltern teils kritisch beurteilt. Ein Elternteil wandte sich damit an den Schwarzwälder Boten. Die Kritik nimmt sich der Bürgermeister zu Herzen. "Wir haben uns strikt an die Vorgabe aus dem Gesundheitsamt gehalten. Sollte so ein Fall nochmals eintreten – was ich nicht hoffe –­ müssen wir überlegen, ob wir nicht gleich umfassender informieren. Vertuschen wollte niemand etwas!"

Das Landratsamt Zollernalbkreis hat ein Merkblatt zur Krankheit Tuberkulose veröffentlicht.