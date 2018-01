Bisingen Tuberkulose-Fall im Kindergarten

Im Kindergarten wurden laut Waizenegger sofort nach Bekanntwerden des Verdachts alle Spielzeuge gereinigt und Textilien gewaschen. Für die Gemeinde ist ein Tuberkulose-Fall im Kindergarten absolutes Neuland. "So einen Fall hatten wir noch nie. Wir haben natürlich Rücksprache gehalten, wie kommuniziert man das, wie gehen wir genau vor", sagt Waizenegger.

Man habe sich dann an die Vorgaben des Gesundheitsamts gehalten und die Eltern in einem Schreiben informiert, das die Kindertageseinrichtung verfasst hat.

Zuvor hatte bereits das Gesundheitsamt ein Schreiben an die Eltern geschickt. "Ihr Kind hatte Kontakt zu einer an mäßig offener Lungen-Tuberkulose erkrankten Person", heißt es da, es müsse deshalb beim Kind ein Hauttest durchgeführt werden, danach entscheide man über das weitere Vorgehen. Eventuell komme eine "prophylaktische medikamentöse Therapie" dazu.

Auf Anweisung des Gesundheitsamts wurde kein Aushang im Kindergarten aufgehängt, der über den Krankheitsfall informierte. Die Eltern der Kindergartenkinder wurden stattdessen in einer Gesprächsrunde im Kindergarten weiter in Kenntnis gesetzt, erst die betroffene Gruppe, am Dienstag dann die Eltern der anderen Gruppe.

Da nicht alle Kinderärzte den Hauttest anbieten können, mit dem Tuberkulose nachgewiesen werden kann, wurde zudem im Kindergarten eine Untersuchung der Kinder angeboten. "Auch die Erzieherinnen werden untersucht", so Bürgermeister Waizenegger.

Dass kein Aushang in der Kita erfolgte, um die Eltern über den Fall zu informieren, wurde von Eltern teils kritisch beurteilt. Ein Elternteil wandte sich damit an den Schwarzwälder Boten. Die Kritik nimmt sich der Bürgermeister zu Herzen. "Wir haben uns strikt an die Vorgabe aus dem Gesundheitsamt gehalten. Sollte so ein Fall nochmals eintreten – was ich nicht hoffe –­ müssen wir überlegen, ob wir nicht gleich umfassender informieren. Vertuschen wollte niemand etwas!"

"Dem Gesundheitsamt wurde am 16. Januar eine Tuberkuloseerkrankung eines Kindes aus der Kindertageseinrichtung Gutenberg in Bisingen gemeldet. Daraufhin hat das Gesundheitsamt gemäß dem Infektionsschutzgesetz die notwendigen Maßnahmen zur Verhütung weiterer Erkrankungen sowie die notwendigen Ermittlungen zur Bekämpfung dieser Erkrankung unverzüglich aufgenommen. Die Eltern der Kinder aus der betroffenen Kindergartengruppe erhielten ein Informationsschreiben, in dem der Untersuchungsablauf beschrieben wurde, einen Fragebogen sowie ein Merkblatt über die Krankheit Tuberkulose, in dem über die Ansteckung, die Ausbreitung der "Erkrankung im Körper, die Inkubationszeit, die Krankheitszeichen, die Diagnose und Behandlung der Tuberkulose sowie über die Verhinderung der Weiterverbreitung aufgeklärt wird.

Weiter wurden die betroffenen Kinderärztinnen und Kinderärzte sowie die Universitätskinderklinik Tübingen und die Kinderklinik Reutlingen kontaktiert und das weitere Vorgehen gemäß den Empfehlungen des Deutschen Zentralkomitees zur Bekämpfung der Tuberkulose für die Umgebungsuntersuchungen bei Tuberkulose abgestimmt.

Zwischenzeitlich haben die Umgebungsuntersuchungen der engen Kontaktpersonen, unter anderem der Kindergartenkinder in der betroffenen Gruppe, begonnen, und auch die Eltern der Kinder der Kindergartengruppe, die nicht zu den engen Kontaktpersonen zählen, durch einen Elternbrief informiert. Eine Untersuchung der Kinder aus der benachbarten Gruppe ist derzeit aus medizinischer Sicht nicht notwendig. Das erkrankte Kind hatte zu keinem Zeitpunkt Husten oder andere Lungenbeschwerden.

Deshalb wurde die Ansteckungsgefahr für die Umgebungspersonen aus fachlicher Sicht als gering eingestuft. Eine erhöhte Gefahr bestand in dem vorliegenden Fall zu keinem Zeitpunkt. Aus diesem Grund wurde auf eine öffentliche Gruppenbesprechung verzichtet. Das erkrankte Kind wird zwischenzeitlich über eine Kinderklinik behandelt."

Weitere Informationen: Telefon 07471/93 09 15 51 oder 07471/93 09 15 66

Die Krankheit

Tuberkulose ist eine Infektionskrankheit, die durch Bakterien hervorgerufen wird.

Die Ansteckung mit Tuberkulosebakterien erfolgt über die Atemwege von Mensch zu Mensch. Der an offener Tuberkulose Erkrankte gibt beim Sprechen, Niesen oder Husten feinste Tröpfchen, die Tuberkulosebakterien enthalten, in die Umgebung ab. Diese können dann von anderen eingeatmet werden. Eine Ansteckung über infizierte Gegenstände oder Kleidung ist äußerst selten.

Das Einatmen von Tuberkulosebakterien verursacht in der Lunge eine Reaktion im Gewebe. Die körpereigenen Abwehrkräfte bilden Antikörper gegen die Bakterien, sodass die eingeatmeten Tuberkulosebakterien mit einem Wall von Zellen umgeben und quasi eingeschlossen werden. Etwa sechs Wochen nach der Ansteckung kann man mit einem Test feststellen, ob eine Ansteckung erfolgt ist. Nur etwa zehn Prozent der mit Tuberkulosebakterien angesteckten Personen erkranken an Tuberkulose, die anderen 90 Prozent haben einen gewissen Schutz.

Einige Personen, besonders die mit schlechter Abwehrlage, erkranken direkt im Anschluss an die Infektion an Tuberkulose. In der Lunge entsteht ein tuberkulöser Herd, den man im Röntgenbild sehen kann.

Die Zeit von der Aufnahme des Erregers bis zur fertigen Antikörperbildung beträgt acht Wochen. Bei schlechter Immunitätslage bricht die Erkrankung in der Regel frühestens nach vier bis sechs Monaten aus. Sollten nach Ablauf eines Jahres keine Krankheitszeichen in der Lunge sichtbar sein, ist davon auszugehen, dass das Immunsystem den Erreger unter Kontrolle hat.

TuberkulinHautTest

Erwachsene werden durch einen Bluttest auf Antikörper getestet. Für Kinder unter fünf Jahren wird an Unterarm ein Tuberkulinhauttest angelegt. Hier entsteht nach drei Tagen ein tastbares Knötchen, wenn Antikörper vorhanden sind.

Weitere Informationen: www.zollernalbkreis.de Das Landratsamt hat auf seiner Internetseite ein Merkblatt zu Tuberkulose veröffentlicht. Die Informationen haben wir hier auszugsweise wiedergegeben.