Bisingen Trauer um Rosa Wasserstein

Bisingen/München. Sie wurde unter großer Anteilnahme in München beigesetzt. Auch in Bisingen löste die Nachricht vom Tod von Rosel Wasserstein – so hatte ihr Mann Isak sie genannt – Trauer aus.

Rosel Wasserstein war ab Ende der 1990er-Jahre häufiger mit ihrem Mann Isak in Bisingen zu Gast. Wenn er Schulen besuchte oder bei Veranstaltungen sprach, hielt sie sich immer im Hintergrund. Dabei hätte sie selbst viel aus ihrem eigenen Leben erzählen können. Sie war in Magdeburg in einer jüdischen Familie aufgewachsen, ihr Vater hatte dort ein Textilgeschäft. Nach der Reichskristallnacht im November 1938 wurde sie aus der Schule geworfen. Da war sie zwölf Jahre alt. Dass sie wenige Jahre später alle um ihr Leben fürchten müssten, konnte sich keiner vorstellen.

Von Rosels Wassersteins weiterem Schicksal weiß man in Bisingen nicht viel. "Ich spreche nicht darüber. Das ist alles zu schmerzhaft", sagte sie. Sicher ist, dass sie unter anderem im KZ Theresienstadt war, von dort hatte sie noch eine Armbinde, auch den gelben Stern hatte sie aufbewahrt. Wie sie nach dem Krieg ihren Mann kennen lernte, hat sie jedoch erzählt. Sie war von Magdeburg nach München gefahren, um nach ihrem verschollenen Vater zu suchen. Als sie unsicher vor den Namenslisten stand, fragte sie ein Mann in gebrochenem Deutsch, ob sie Hilfe brauche. Isak Wasserstein war an dem Tag von Garmisch gekommen, wo er im Lager für die Displaced Persons, die entwurzelten KZ-Häftlinge und Zwangsarbeiter, untergebracht war. Er nahm sich der jungen Frau an. Den Namen von Rosels Vaters fanden sie nicht, aber die ganze Nacht hindurch erzählten sie sich gegenseitig ihr Leben. Zwei Monate später haben Isak und Rosel Wasserstein geheiratet.