Bisingen Trauer um "Grüner Baum"-Wirtin Martha Grau

Bisingen-Zimmern. Martha Grau, Wirtin im Gasthaus Grüner Baum in Zimmern, ist im Alter von 69 Jahren gestorben. Geboren wurde Martha Grau am 26. Dezember 1948. Ihre Kindheit verbrachte sie mit fünf Geschwistern in Boll, dort half sie in der elterlichen Landwirtschaft mit.