Grosselfingen Haustiere müssen oft Leiden

Welche Alternativen haben Menschen, die ihr Haustier nicht mehr oder vorübergehend nicht haben möchten?

Da kann man die Nachbarn fragen oder sich an eine Tierpension oder eine Tierpflegestelle wenden (siehe Info). Wer sein Haustier dauerhaft nicht mehr haben möchte, kann sich an die verschiedenen Tierschutzvereine und Tierheime wenden, die ein gutes, neues Zuhause suchen. Die Tiere einfach auszusetzen, ist übrigens eine Straftat.

Sie nehmen auch Tiere, die vorher eingepfercht und halb verhungert waren.

Zum Beispiel der Hund, der auf dem Dachboden eingesperrt war. Die Besitzer sind an einem Gründonnerstag in den Urlaub gefahren, haben dem Hund eine Schale Wasser und Trockenfutter hingestellt. Am Karfreitag haben wir das Tier befreit. Es hatte Fasern des Isolationsmaterials in der Lunge und die Wasserschüssel wohl schon am ersten Tag umgestoßen.

Was empfehlen Sie jemandem, der ein Haustier halten will?

Bevor man sich ein Tier anschafft, sollte man sich bei jemandem erkundigen, der schon ein Haustier hat. Da sieht man dann, wie viel Aufwand ein Haustier macht, wie viel es kostet und auch wie es riecht. Wer sich das vorher nicht sehr gut überlegt hat, läuft Gefahr, das Leben des Tiers zur Hölle zu machen.

Können Sie das mit einem Beispiel veranschaulichen?

Das Tierleid ist still. Ich will nicht wissen, wie viele Kaninchen in einem dunklen Keller oder in einer Garage leben müssen. Dort kommen sie nämlich oft hin, wenn die Halter keine Lust mehr haben, weil sie den Aufwand unterschätzt haben. Dabei brauchen Kaninchen doch echtes Gras unter den Füßen und Erde zum Buddeln.

Und doch kann sich jeder ein Tier kaufen.

Ja, ein Tier hat man sofort. Aber oft fehlen die Kenntnisse. Ich hatte einen Fall, in dem Babykätzchen Nudeln und Milch zum Fressen hingestellt worden sind. Die Halterin hat sich gewundert, dass die Katzen nichts fressen und so reglos waren. Dabei war eines am Sterben und das andere hat vor Hunger geschrien. In diesem Alter brauchen Katzen alle zwei Stunden noch das Fläschchen.

Die Fragen stellte Alexander Kauffmann.