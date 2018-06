Bisingen Tiere gefüttert und Städte erkundet

Dem recht durchwachsenen Wetter konnte der Club mehrfach ein Schnippchen schlagen. Denn just immer dann, wenn es ungemütlich heftig regnete, war ohnehin ein Programmpunkt in einem Gebäude vorgesehen. Die vielen Aktivitäten im Freien konnten wie geplant stattfinden. Und die gute Stimmung ließen sich die Urlauber sowieso nicht vermiesen. Auch an den Abenden im Gruppenhaus, das der Club alleine bewohnte, sorgten Spiele, Bastelangebote und gemeinsames Kochen für viel Spaß.

Ziel des ersten Tages war der Wild- und Freizeitpark in Allensbach. Inmitten einer sehr schönen und weitläufigen Parkanlage konnten heimische Tiere besichtigt und sogar aus der Hand gefüttert, eine Falkner-Schau bewundert und sich auf dem herrlichen Spielplatz ausgetobt werden. Eine Fahrt ins "Sealife" mit anschließendem Bummel durch Konstanz machte den zweiten Tag zum unvergesslichen Erlebnis.

Und beim Besuch von Meersburg beeindruckte nicht nur die Uferpromenade, sondern vor allem die alte Burg mit den umliegenden Plätzen und Gässchen. Auf der Heimfahrt kehrte die Reisegruppe im Freilichtmuseum Neuhausen ob Eck ein, von wo aus nach ausgiebiger Besichtigung der historischen Gebäude und einem herzhaften Vesper die Heimkehr fast nur noch einen Katzensprung darstellte. Der Freizeitclub freue sich immer über neue Teilnehmer an seinen Programmen und die Begegnung mit anderen Menschen, heißt es vom Verein. Wer Lust darauf hat, dem bieten sich als nächste Gelegenheiten der 23. Juni mit einem Tagesausflug in die Wilhelma oder der 14. Juli mit einem Besuch im Steinzeitdorf "Campus Galli".