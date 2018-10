Bei einer kurzweiligen Führung lernten die Sportler der Tennisgemeinschaft Bisingen das Weindorf in Stuttgart auch von der kulinarischen Seite kennen. Bei Maultaschen, Trollinger-Mandeln und Schneckensuppe erfuhren die Tennisspieler noch viel Neues über das Weindorf. Abends wurde in gemütlicher Runde mit einem guten Wein auf die diesjährige Saison angestoßen. Ein Schwerpunkt des Vereins ist die Jugendarbeit. Im Rahmen des Programms "Kooperation Schule-Verein" will die Tennisgemeinschaft vor allem Kinder der Klassen eins bis vier ansprechen: Tennisprofis bieten den Knirpsen ein kostenloses Training. Der Einstieg dazu ist jederzeit möglich. Das Training findet immer mittwochs von 14 bis 15.30 Uhr auf der Anlage der TG Bisingen und ab dem 10. Oktober in der Turnhalle Wessingen statt. Geübt werden Tennistechnik, Ballspiele, Koordiantionstraining, Tennistaktik und vieles mehr. Mitzubringen sind Sportkleidung Sport- und Hallenschuhe. Bei Fragen steht Jugendwartin Nicole Mayer unter Telefon 07471/93 31 11 zur Verfügung. Foto: Privat