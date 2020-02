Bisingen Susanne Eisenmann wettert beim politischen Aschermittwoch

Eisenmann macht deutlich, dass sie für eine "weltoffene, tolerante Gesellschaft" stehe. "Hass und Hetze" hätten keinen Platz. Sie nehme in öffentlichen Diskussionen einen "aggressiven Grundton" wahr, Meinungen seien einseitig, Eisenmann spricht in diesem Zusammenhang von "Schwarz-Weiß-Denken". Dagegen sei es "die Handschrift der CDU, zusammenzuführen, nicht zu spalten". Die Spitzenkandidatin weiter: Die Christdemokraten wüssten "nicht alles besser", stattdessen müsse sich ihre Partei mit den Sorgen der Menschen auseinandersetzen.

Die CDU solle ihre inhaltlichen Positionen aber ruhig selbstbewusst vertreten, denn: "Wenn der Klügere immer nachgibt, siegt die Dummheit." Damit hat sich Eisenmann die perfekte Steilvorlage geliefert, die Positionen der Südwest-CDU abzustecken, die unter anderem für die soziale Marktwirtschaft, Freiheit, Nächstenliebe, Verantwortung und Wertschätzung stehe und vom christlichen Menschenbild ausgehe. Konkreter wird die amtierende Kultusministerin an diesem Punkt nicht. Sie erklärt aber: "Die CDU kommt vom Menschen her, nicht von der Ideologie." Wie aus ihrer Rede weiter hervorgeht, ist das eine Anspielung auf die Grünen, der man in der CDU schon vor Eisenmanns Rede gerne "Bevormundung" der Bürger vorgeworfen hat.

Was die Spitzenkandidatin nicht will: keine Funklöcher, keine "Gleichmacherei" beim Schulsystem und keine Vorschriften von "irgendwelchen Ökogurus". Stattdessen will sie gemeinsame Lösungen finden, den Ausgleich in der Gesellschaft herstellen, die Gesellschaft nicht polarisieren, sondern mit "Emotionen und Herzblut" um die beste Lösung streiten. Eisenmann dazu: "Eine Demokratie lebt davon."

Spitzenkandidatin

Susanne Eisenmann ist seit 2016 Kultusministerin Baden-Württembergs und war zuvor elf Jahre Bürgermeisterin für Kultur, Bildung und Sport in Stuttgart. Nach Studium und Promotion leitete sie für 14 Jahre das Büro des Vorsitzenden der CDU-Landtagsfraktion und späteren Ministerpräsidenten Günther Oettinger. Bei der Landtagswahl im 2021 ist sie die Spitzenkandidatin der Südwest-CDU.

Peitsche aus dem Killertal

Ein originelles Geschenk aus dem Killertal hat Annette Widmann-Mauz für Eisenmann parat: eine Peitsche aus dem Peitschenmuseum. Eigens mit Eisenkern (eine Anspielung auf den Nachnamen Eisenmann). Es soll eine Warnung an "testosterongesteuerte" Männer sein. Hoffentlich genüge die Drohung damit, meinte Widmann-Mauz launig. Übergeben wurde das gute Stück von Josef Pfister von der CDU Burladingen.

Einladung

Gesprochen hat Eisenmann auf Einladung von Widmann-Mauz sowie der CDU-Ortsverbände Bisingen, Burladingen, Hechingen und Rangendingen.