Bisingen Streit um Tochter der Bisinger NPD-Funktionärin Edda Schmidt

Die Uni-Leitung versuchte sie einzusammeln. Seitdem läuft, so bestätigte es ein Asta-Mitglied im Gespräch mit dem Schwarzwälder Boten, täglich das gleiche Spiel: Asta-Vertreter hängen den Zettel am Morgen an der Bürotür auf, die Uni-Leitung lässt sie abhängen und will das, so hat sie angekündigt, dem Asta in Rechnung stellen. "Wir können nur bewerten, was jemand tut, und nicht, was jemand denkt", hat der Konrektor für Lehre und Studium an der Uni, Thomas Hoffmeister, gegenüber "Spiegel online" als Begründung gesagt.

Und die Betroffene selbst? Das Nachrichtenmagazin hat, im Gegensatz zum Asta, ihren Namen geändert und zitiert sie mit den Worten: "Ich bin nicht rechtsradikal. Ich bin weder in einer Partei noch in einer politischen oder weltanschaulichen Gruppierung oder einem solchen Verein organisiert." Die angehende Lehrerin war für Rückfragen unserer Zeitung nicht zu erreichen. Ihre Mutter Edda Schmidt wollte sich auf Anfrage nicht äußern.