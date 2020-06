Bisingen Streit um Luftbild der Burg Hohenzollern

Das Eilverfahren habe sich als "nicht geeignet" herausgestellt, neues Recht zu schaffen. Und eine neue Rechtssprechung sei in diesem Fall erforderlich, so der 50-jährige Anwalt. Bislang sei nur klar, dass Privatpersonen von Kunstgebäuden Bilder machen dürfen, solange sie keine Hilfsmittel dafür nutzen. Als Hilfsmittel habe der Bundesgerichtshof (BGH) in einem Grundsatzurteil beispielsweise Leitern oder ein Teleobjektiv genannt.

Was ist aber mit einer Drohne? Oder - wie im vorliegenden Fall - mit einem Flugzeug? "Das ist noch nicht entschieden", erklärt Hennig.

"Drohnen für Besucher eine Belästigung"

Gerade Drohnenfotos seien eine ganz neue Thematik und die Burg Hohenzollern als beliebtes Fotomotiv davon besonders betroffen. Trotz eines Drohnen-Verbots auf dem Burg-Areal seien solche Flugmodelle schon öfter auf dem Gelände abgestürzt, so der Jurist. Er berichtet: "Die Burg hat dadurch Schäden und für Besucher ist es eine ernsthafte Gefahr." Der Berliner Anwalt hält es für falsch, wie Bürger derzeit mit Drohnen umgehen und wie sie in Eigentum anderer Menschen eingreifen.

Nun aber zur anderen Seite der Auseinandersetzung: Rechtsanwalt Florian Wagenknecht aus Bonn vertritt den Freizeit-Fotografen. Wagenknecht wiederholt die Worte der Richter aus Stuttgart: "Es gibt kein Recht am Bild der eigenen Sache." Häuser könnten fotografiert werden, sei es von der öffentlichen Straße oder vom öffentlichen Luftraum aus, nennt er als ein Beispiel. "Da geht's ums Eigentumsrecht", führt der Jurist weiter aus. Und um eine Grundsatzfrage, die jetzt "auf dem Rücken eines kleinen Hobbyfotografen ausgetragen" werde.

Hobbyfotograf will sich Luftbildfotografie nicht verbieten lassen

Sein Mandat habe gar nicht vor, das Foto weiter zu veröffentlichen. Aber er wolle sich auch nicht - noch dazu zu Unrecht - die Luftbildfotografie verbieten lassen. Deshalb sei für das einzelne Bild keine Unterlassungserklärung abgegeben worden. Nun streite man eher symbolisch um diese Aufnahme, so Wagenknecht. Mit einem neuerlichen Hauptverfahren werde dann alles von vorne aufgerollt. Das Ganze könnte seiner Einschätzung nach Jahre dauern.

Für den Moment gilt indes: Das umstrittene Foto der Burg Hohenzollern darf verbreitet werden.