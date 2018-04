Bisingen Stets das Schöne im Blick

Bisingen. Seit rund 25 Jahren bietet die Gemeinde Bisingen Künstlern aus der Region und auch darüber hinaus die Möglichkeit an, ihre Exponate der Öffentlichkeit präsentieren zu können.

Annemarie Keller zeigt rund 40 Bilder, bei denen es sich ausschließlich und themenbezogen um ausdruckstarke Portraits und blumige Frühlingsbilder handelt. Kreativ und fantasievoll aber auch mit einer gehörigen Portion Farbe und stets mit fachgerechter Pinselführung schreitet die Künstlerin zu Werke, was für den Betrachter sofort zu erkennen ist. Sie besitzt den gewissen Blick für das Schöne. Immense Arbeit und viel Geduld stecken in den kontrastreichen Portraits und Blumenbildern, damit diese eine gewisse Ausdruckkraft erreichen.

Die in Engstlatt wohnende Annemarie Keller ist in der Kunstszene keine Unbekannte, hat sie doch in letzten Jahren und Jahrzehnten schon öfters in umliegenden Städten und Gemeinden ihre Kunstwerke ausgestellt; unter anderem auch in Bisingen.