Bisingen Steffen Kunz im "großen Backen" weiter

In der Backsendung, moderiert von Enie van de Meiklokje treten in acht Folgen zehn ambitionierte Hobbybäcker gegeneinander an. In der zweiten Sendung war es Aufgabe, die Jury mit spannenden Brotkreationen in Partylaune zu versetzen. Die Technische Prüfung sollte für die neun Kandidaten hingegen eine schokoladige Wiener Angelegenheit werden.