Bisingen Spektakulärer Einbruch in Spielcasino

Die Gauner gaben sich viel Mühe, um in das Spielcasino an der B 27 einzudringen. Mit einer Maschine sägten sie einen großen Durchgang in eine der Außenwände. Daneben schlugen die Täter mit Hammer und Axt ein weiteres Loch in die Fassade.

Durch die Öffnungen schlüpften sie in die Spielhalle hinein. Im Inneren zertrümmerten die Eindringlinge die Wand in den gesicherten Tresorraum. Hier war dann Schluss. Die Alarmanlage löste aus und zwang die Einbrecher zur Flucht. Der entstandene Sachschaden ist erheblich, konnte aber noch nicht genau beziffert werden. Gestohlen haben die verhinderten Diebe nichts.