Bisingen Spatenstich für acht neue Wohnungen

Bisingen. Es ist ein besonderer Moment für die Kreisbau-Genossenschaft: Der Beginn des ersten Neubauprojekts nach zwei Jahrzehnten wird an diesem Freitagmorgen mit einem Spatenstich in Szene gesetzt. Auf dem Spielgelände des ehemaligen Kindergartens in der Unteren Koppelhalde (Straße gegenüber Edeka-Einfahrt) entsteht in den kommenden 15 Monaten ein Gebäude mit neuem Wohnraum für Bisingen. Wie hoch die Miete sein wird? Das stehe noch nicht exakt fest. Aber ein Betrag geringer als zehn Euro pro Quadratmeter seien realistisch, heißt es beim Spatenstich.

Das Grundstück dafür hat die Kreisbau-Genossenschaft bereits gut fünf Jahren gekauft. Das Gelände, auf dem das neue Wohnhaus gebaut wird, ist vom einstmals dort angesiedelten Kindergarten als Spielplatz genutzt worden. Nachdem die Einrichtung geschlossen hat, ist ein freier Rasenplatz geblieben – ab sofort graben dort nun die Bagger.

"Wir erweitern unseren Wohnungsbestand aus den 60er- und 70er-Jahren in Bisingen", sagt Wilhelm Stiefet, Chef der Kreisbau-Genossenschaft. Der Platz in der Unteren Koppelhalde biete sei ideal gelegen: Die Infrastruktur an diesem Ort sei hervorragend, Kernort und Einkaufsmöglichkeiten befnden sich um die Ecke.