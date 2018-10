Bisingen "Sie übernimmt Verantwortung"

Bisingen. Der lange Schatten der Hessen-Wahl lässt das politische Berlin beben und auch die Bisinger Christ- und Sozialdemokraten bleiben von den Entwicklungen nicht unberührt. Erst am frühen Montagabend hat die CDU-Bundesvorsitzende Angela Merkel in einer Rundmail an alle Parteimitglieder erklärt, warum sie auf den Parteivorsitz und die Kandidatur zur Kanzlerin verzichtet.