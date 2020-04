Bisingen Schafe geklaut: Hobby-Schäfer wütend

Rink ließ nichts unversucht und versuchte mit einem eindringlichen Appell via Facebook an die dreisten Diebe seine beiden Schafe wieder zu bekommen. "Als ich auf mein Grundstück kam, traf mich der Schlag, ich bin stinksauer, wütend und traurig zugleich", schrieb er.

Die Böcke seien beide ein knappes Jahr alt, frisch geimpft und nicht zum Verzehr geeignet, sondern sogar giftig. Magenkrämpfe, Durchfall und Erbrechen sind sonst die Folge. "Durch die Impfung wird das Fleisch ungenießbar. Weil durch Corona derzeit keine Grillparties veranstaltet werden dürfen, ist das alles mysteriös und komisch", schüttelt Rink nur den Kopf.

Wahrscheinlich weil Ostern vor der Tür stand seien diese geklaut worden. Der oder die Täter seien von der Stichstraße beziehungsweise der engen S-Kurve her ins eingezäunte Gelände eingedrungen und hätten den Zaun demoliert. Anhand der Spuren wurden die Böcke auch über diesen Weg geklaut. Das Fahrzeug der Täter habe entweder an der Stichstraße oder in einer Parkbucht direkt in der S-Kurve gestanden.

Unterstützung auf Facebook gesucht

Rink bat seine Facebook-Freunde, seinen Beitrag so oft wie möglich zu teilen, was diese auch taten. Stand Dienstag, 14. April, 12 Uhr wurde er 6380-fach geteilt und in knapp 1000 Kommentare drücken Bedauern und Unmut aus: "Riesen Sauerei", "es ist einfach nur zum Kotzen, manche Leute haben kein Gewissen", "sorry, aber da brauchten wohl ein paar nette Menschen einen billigen Osterbraten", "unfassbar, diese Menschen, die diese Tiere gestohlen haben. Was ich Euch wünsche schreibe ich lieber nicht". Noch drastischer drückt sich dieser User aus: "Das sind Leute, die nicht wissen, was so Tiere Arbeit machen, die nix im Kopf haben und anderen neidisch sind." Ein anderer droht bei Facebook: "Irgendwann erwischt man einen von euch und dann Gnade Euch Gott."

Rink wandte sich in seinem Facebook-Post auch noch direkt an die Täter: "Solltet Ihr dies lesen, ich weiß nicht, was in den Köpfen von Euch rum geht? Wehrlose Lebewesen bei Nacht und Nebel zu klauen, es ist einfach zum Kotzen. Solltet Ihr doch noch zur Vernunft kommen, stellt die Tiere wieder da hin, wo sie waren. Wenn Ihr ein Lamm wollt, geht es kaufen und nicht klauen! Hofft bloß, dass ich Euch nicht finde oder erwische!"

Auch seine Freundin Carmen Kleinmann schloss sich dem Appell an. "Für euch mögen es nur Schafe sein, für uns gehören sie zur Familie und haben Namen, nämlich Cookie und Mogli. Sie wurden von uns liebevoll aufgezogen. Wir hängen sehr an unseren Tieren. Bringt mir bitte meine zwei Jungs wieder zurück. Auf irgendeine Art und Weise!!", schreibt sie auf der Plattform.

Es meldete sich auch Patrick Rieder, der bei einem Baumarkt arbeitet und den Beitrag zufällig gelesen hat. "Ich würde Ihnen gerne ein Weidezaungerät kostenlos zuschicken und hoffe, die Tiere tauchen wieder auf", schrieb er. Dieses Angebot nahm der Thanheimer dankend an.

Rink begleiten Schafe seit seiner Kindheit. Sein Onkel und Nachbarn hatten beziehungsweise haben welche. Als er mal ein kleines Lamm als Notschaf aufgenommen hatte, entschied er sich, ein paar Schafe zu halten. Neun an der Zahl, jetzt sind es nach Adam Riese noch sieben. Beim Amt sind die Tiere angemeldet, alle haben eine Ohrenmarke. "Ein schlauer Täter hat diese natürlich herausgeschnitten", vermutet Rink.

Was lehrt Rink dieser Diebstahl? Er wird bis auf Weiteres keine weiteren Vorkehrungen treffen. Die Idee eines Herdenhundes hat er verworfen. "Wir haben zwar selbst Hunde, aber ein Herdenschutzhund ist hier nicht zugelassen", so Rink. Und die Wildschutzkamera habe keine Erkenntnisse gebracht.