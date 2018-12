Bisingen Sanierung des Vereinsheims: Musikverein Zimmern sucht Spender

Renovierungsarbeiten Im Rahmen dieses Projektes sollen eine Reihe von Renovierungsarbeiten im und am Vereinsheim des Musikvereins Zimmern finanziert werden, welche eine große finanzielle Belastung für den Verein darstellen. Um die Jugend als Kulturträger der Zukunft mit den anstehenden Investitionen nicht zu belasten, möchte der Musikverein Zimmern die Sanierungen über die Crowdfunding-Initiative der Volksbank Hohenzollern Balingen finanzieren. Finanzierung Crowdfunding funktioniert nach dem Alles-Oder-Nichts-Prinzip: Nur wenn das Projekt das gesteckte Fundingziel erreicht, bekommt der Verein auch das Geld nach Ende der Finanzierungsphase vom Treuhandkonto der Volksbank Hohenzollern-Balingen ausgezahlt und kann sodann mit der Realisierung der Idee beginnen. Sollte das Fundingziel nicht erreicht werden, bekommen alle Unterstützer ihr Geld wieder zurück.

Spendensammeln Zudem zieht das Zimmerner Orchester an Heilig Abend mit ihren Instrumenten durch die Ortschaften Zimmern und Wessingen und beglückt die Bewohner mit Weihnachtsliedern. In diesem Zusammenhang werden außerdem auch Spenden für die Vereinsarbeit gesammelt. Dieses Jahr wollen sie diese Spenden gerne speziell diesem Crowdfunding-Projekt zukommen lassen. Einweihnung Der Musikverein besteht in Zimmern seit mehr als neun Jahrzehnten. Das Hauptaugenmerk gilt dem Erhalt und der Förderung der örtlichen Blasmusikkultur und –tradition. Mit großem ehrenamtlichem Engagement der aktiven Mitglieder wird diese Aufgabe Jahr für Jahr erfüllt. 2006 gelang es dem Verein, sein eigenes Vereinsheim einzuweihen und es mit Leben zu füllen. Vereinsheim Einst handelte es sich um ein bei der Firma Gambro genutztes Gebäude. Nach erfolgten Erdarbeiten, Fundamenten und Bodenplatte bauten es die Vereinsmitglieder dann auf dem Festplatz auf und übernahmen in Eigenleistung den Innenausbau. Seither und dies seit nun zweit Jahren, finden im Vereinsheim außer den Jahreskonzerten alle Termine und Zusammenkünfte statt, die ein aktives Musikerjahr beinhaltet. Darüber hinaus profitiert von dem Gebäude auch die Jugendarbeit.

Schäden Mittlerweile hat jedoch auch der Zahn der Zeit am Gebäude genagt und eine dringende Renovation sollte durchgeführt werden. Alleine die mittelfristig anstehende Dachsanierung schlägt mit rund 45 000 Euro zu Buche.